'Уничтожил страну. Омерзительно': чемпион ОИ из РФ назвал Путина 'самым лучшим' и стал посмешищем в сети

Олимпийский чемпион Александр Легков стал посмешищем в сети после прогиба перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Бывший биатлонист и победитель Игр в Сочи-2014 нарвался на едкие комментарии болельщиков после того, как заявил о поддержке "самого лучшего" президента РФ.

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"Мне посчастливилось пробежать на домашних Олимпийских играх, победить на королевской дистанции, когда награждение было на закрытии Олимпиады в присутствии нашего президента. Печально, что я последний спортсмен, который видел флаг и слышал гимн России на награждении. После Сочи россияне выступали на Олимпиадах без флага. Надеюсь, скоро к этому вернется, мечтаю, чтобы наши спортсмены к этому вернулись. Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его", – сказал Легков в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru отметили, что чемпион допинговой Олимпиады противоречит самому себе, ведь после 2014 года из-за агрессии Путина против Украины россияне лишились возможности выступать под национальным флагом. Кроме того, болельщики назвали слова Легкова подтверждением существования в РФ культа личности диктатора.

"Кем надо быть, чтобы сейчас такое говорить?", "И правда делает очень много для своих спортсменов. Ни олимпиад, ни флага, ни гимна, ни ЧМ, ничего", "А вот так дети, выглядит культ личности", "Путин – самый лучший" и "я последний спортсмен, который видел флаг и слышал гимн России". По-моему, у Легкова проблемы с причинно следственной связью", "Путинизм головного мозга", "Он поддерживает спорт. Поэтому спортсмены и оказались за бортом", "Как же это омерзительно", "Уничтожил страну и спорт на глазах у всего мира", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет (МОК) не станет 26 июля приглашать Россию и Беларусь на Игры-2024 в Париже.