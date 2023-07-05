Мировой биатлон сотряс громкий скандал: замешаны победительница Кубка мира и олимпийская чемпионка

Французская биатлонистка Жюлья Симон угодила в грандиозный скандал после того как на нее подала в суд партнерша по сборной. Обладательница Большого хрустального глобуса и победительница общего зачета Кубка мира минувшего сезона подозревается в мошенничестве.

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По данным портала Nordicmag, олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз и еще один член французской национальной команды обвинили Симон в том, что она незаконно завладела их кредитными картами и совершала покупки. Так, Брезаз подала жалобу во Французскую федерацию биатлона (ФФБ) и заявила, что ее партнерша во время прошлогоднего фестиваля Blink потратила сумму от 1000 до 2000 евро.

В отношении лучшей биатлонистки планеты уже открыли уголовное дело, слушания по которому должны пройти в конце лета. При этом сама Симон отрицает все обвинения. Кроме того, спортсменка удалила свои страницы из социальных сетей.

Отметим, что ФФБ провела собственное дисциплинарное расследование в отношении Симон, но не вынесла никаких решений в отношении биатлонистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Союз биатлонистов России (СБР) представил новую форму национальной сборной, которую болельщики обозвали "по горло в кровище".

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