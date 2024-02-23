'Пуля может понадобиться': легенда украинского биатлона призналась, что ее больше всего раздражает во время войны

Первая в истории независимой Украины чемпионка Олимпийских игр Валентина Цербе призналась, что ее возмущает безразличие соотечественников к войне и защитников нашей страны. Бывшая биатлонистка призвала старших воспитывать в детях уважение к воинам ВСУ.

Об этом сама Цербе рассказала в интервью "!Новому времени". Победительница Игр в Лиллехаммере-94 отметила, что постоянно сталкивается с недостойным поведением украинцев, в особенности молодых людей, которые продолжают жить, словно война идет не в их стране.

"Мне больно видеть равнодушных горожан. Сейчас люди расслабились, потому что перестали выключать свет, работают не только аптеки и магазины, а еще рестораны. Мечтаю, чтобы все украинские воины возвращались домой живыми. Мы будем бороться до конца. Это наша единственная мечта – одна на всех. Нужно начинать с себя. Работать, учить детей, чтобы не порочили память о военных. Были случаи, когда молодежь громко отдыхала на аллее погибших героев. Повторюсь, как говорила биатлонистам юным: "Не делайте промахи, ведь эта пуля может понадобиться…" – сказала Цербе.

Ранее бывший теннисист Сергей Стаховский высказал мнение о том, как следует проводить мобилизацию в Украине. Также он откровенно рассказал, что наша страна находится на самом сложном этапе войны с Россией. Кроме того, Сергей высказался о ситуации в ВСУ.

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