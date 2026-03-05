"По веским причинам мы всегда будем оставаться очень неоднозначными относительно того, когда именно задействуется Статья 5. Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим делать наших врагов, наших противников, хоть на немного более осведомленными", – отметил Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию в связи с "СВО" США в Иране.

Вот в чем сила грозной Статьи 5 Вашингтонского договора (так называемого "Устава НАТО"), на которой держится этот великий и ужасный блок:

никто никогда не должен знать, ЧТО ЖЕ ИМЕННО она означает.

В общем, на таинственного Винни-Пуха все отреагировали: Иран страшно испугался, Трамп вздохнул, Венгрия тихонько, чтобы он не услышал, хихикнула, Испания ухмыльнулась, Израиль нетаньяхуйнулся, Россия не расслышала, Украина сделала выводы, мир зафиксировал.