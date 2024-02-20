Первая украинская чемпионка по биатлону умерла для коллег: не осудила войну, зацепившую ее семью, и поддерживает Лукашенко

На завершившемся в Чехии чемпионате мира по биатлону-2024 сборная Украины осталась без медалей, однако показала свой потенциал на будущее. А самой титулованной нашей стреляющей лыжницей на мундиалях остается уроженка Шостки Елена Зубрилова, которая уже более 20 лет живет в Беларуси, поддерживает режим Лукашенко и не осуждает войну в своем доме, за что бывшие коллеги или называют ее предательницей, или вообще не хотят вспоминать.

OBOZ.UA решил рассказать, как икона украинского биатлона, благодаря которой сотни мальчишек и девчонок в свое время пришли в секции, а миллионы не отрывались от экранов, потеряла свое лицо и стала изгоем на родине, где все еще живут ее дочь и мама.

Елена Огурцова родилась в Шостке Сумской области, до 18 лет занималась лыжными гонками, а когда в 1991 пришла в биатлон, оказалось, что у девушки настоящий талант. Личным тренером спортсменки долгое время был Роман Зубрилов, который в 1993-м стал мужем будущей чемпионки.

Первые медали чемпионата мира Елена завоевала в 1996 году – второе место в командной гонке и третья позиция в эстафете, а в следующем сезоне привезла с ЧМ в Словакии три личных "серебра". Дважды ее обыгрывала легендарная шведка Магдалена Форсберг, а в спринте обошла россиянка Ольга Ромасько.

На Олимпиаде-1998, по словам биатлонистки, они с тренером не угадали с подготовкой лыж, и Зубрилова осталась без наград. Но уже в 1999 году Елена набрала такую прекрасную форму, которая позволила ей обыгрывать таких звезд, как немка Уши Дизль, норвежка Лив-Грете Шелбрейд, француженка Коринн Ниогре и шведка Форсберг.

Правда, шведка все-таки не отдала украинке победу в общем зачете Кубка мира – в борьбе за Большой хрустальный глобус сезона-1998/99 Зубрилова уступила Форсберг 11 очков. Зато выиграла зачет в преследовании и масс-старте и принесла своей стране первые малые глобусы.

Первой чемпионкой мира по биатлону в истории Украины Зубрилова стала на турнире 1999 года в финском Контиолахти. Несмотря на два промаха, Елена победила в преследовании, опередив более, чем на минуту Мартину Галинарову из Словакии, которая не закрыла одну мишень.

Еще два "золота" Зубрилова получила в том же году в Холменколлене, поскольку из-за слишком низкой температуры в Финляндии индивидуальную гонку и масс-старт чемпионата мира Международных союз вынужден был перенести в Норвегию. Они состоялись по окончании последнего этапа Кубка и в обеих гонках первой стала Елена.

В общей сложности на ЧМ-1999 сборная Украины завоевала 5 наград: три "золота" и "бронза" Зубриловой и "серебро" Елены Петровой в масс-старте. Это позволило нашей команде занять второе место в общем зачете, пропустив вперед только Германию.

В том же 1999 году в немецком Рупольдинге Зубрилова сделала свой первый золотой дубль на этапах Кубка мира. Сначала она была вне конкуренции в спринтерской гонке, а на следующий день в преследовании снова опередила француженку Коринн Ниогре.

Еще одно "золото" чемпионата мира Елена принесла Украине в 2002-м. Зубрилова осталась без нагороди на Олимпиаде того года в Солт-Лейк-Сити из-за ошибки тренерского штаба в подготовке и размещении сборной на слишком большой высоте. Но в рамках последнего этапа Кубка мира в Осло были разыграны медали в масс-старте, который не вошел в программу Игр. И благодаря чистой стрельбе украинка стала первой.

И в том же 2002 году Зубрилова решила сменить гражданство. По словам Елены, она не планировала этот шаг заранее, но после Олимпиады не смога найти общий язык с президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком, который сказал, что она больше не нужна сборной и если хочет остаться, то придется готовиться за свой счет.

А вот президент Беларуси Лукашенко после личной встречи с Зубриловой выделил ей квартиру в центре Минска и распорядился создать все условия для подготовки. И вот так майор СБУ стала гражданкой РБ, но не смогла выиграть олимпийскую медаль и для новой родины. А на чемпионатах мира завоевала одно "серебро" и две "бронзы".

"Никогда не думала, что мне придется уехать. Это было настолько тяжело, что даже ничего с собой не взяла – только вещи для тренировок. Но я очень часто бываю в Украине – у меня там дочь, родители, сестренка", – в 2007 году рассказывала биатлонистка, которая после окончания карьеры возглавила юниорскую сборную РБ, а сейчас является главным тренером основной.

Уже после оккупации Крыма и войны на Донбассе Зубрилова приезжала в Украину. В 2019 году участвовала в гонке чемпионов.

"Помню как маленькой увидела по телевизору соревнования по биатлону. Они мне очень понравились. Тогда как раз выступала Елена Зубрилова. В один день она финишировала второй, а на следующий – победила. А через некоторое время в мою школу вошел тренер, который искал желающих заниматься биатлоном. Я долго не раздумывала", – признавалась Елена Пидгрушная под совместным фото с Зубриловой.

Однако вскоре кумир миллионов стала огромным разочарованием. Бывшая украинская биатлонистка скомпрометировала себя еще во время белорусских протестов 2020 года, когда открыто поддержала политику местного диктатора Александра Лукашенко и подписала письмо провластных спортсменов. И, видимо, бонусом вошла в НОК РБ.

А затем Зубрилова окончательно потеряла лицо, когда не осудила вторжение РФ в Украину с участием ее новой "родины". За что бывшую коллегу по команде пристыдила призер Олимпийских игр-1994 Валентина Цербе-Несина, напомнив, что дочь Елены проживает в Киеве, а мама – в Шостке Сумской области, которая до сих пор страдает от обстрелов российских оккупантов.

На третий день полномасштабного вторжения РФ с молчаливым участием Беларуси, пока ее родину стирали с лица земли, а близкие люди страдали от боевых действий, Зубрилова стояла по левую руку от Лукашенко на соревнованиях по биатлону в Раубичах и счастливо улыбалась.

"А что говорить? Что такая прекрасная страна стала разменной монетой в чей-то грязной игре? Люди гибнут, и назад их не вернуть", – промямлила позже Елена в интервью zerkalo.io.

Позже Зубрилова заявляла, что спорт стал слишком политизирован, а так быть не должно и что мировой спорт "потеряет свое величие из-за того, что в соревнованиях не будут участвовать российские и белорусские спортсмены".

А 1 марта 2023-го появился комментарий Зубриловой, в котором она надеялась, что "все" в Украине скоро завершиться, а растерзанная страна будет дружить с агрессорами: "Мне очень больно. Мои родные там находятся. Очень больно. Надеемся, что все там в ближайшее время закончится, мы будем жить в мире, будем общаться и дружить".

"Единственный вопрос к этой личности: почему молчишь, когда твоя новая нынешняя родина больше года способствует войне против твоего народа, твоей родной мамочки и дочери, твоего золотого свекра, который с пеленок нянчит твоего ребенка?", – отреагировала на слова бывшей коллеги Цербе-Несина.

"Этот человек умер для меня еще 26 февраля 2022 года. Да, я ее поздравляла с днем рождения на второй день войны, хотела достучаться до ее сердца. Тишина, она не ответила мне даже в приват. Я давно поднимаю вопрос об отмене всех ее регалий, спортивных и государственных наград Украины", – написала в марте 2023 года призер ОИ-1994.

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