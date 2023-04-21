'Пока не покинут Украину': в возвращении России в мировой биатлон поставлена точка

Международный союз биатлонистов (IBU) не собирается менять жесткую позицию в отношении допуска российских спортсменов к своим соревнованиям. Организация готова рассмотреть вопрос возвращения представителей страны-агрессорки только после того, как армия РФ покинет Украину.

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Об этом в комментарии чешскому порталу Idnes.cz заявил вице-президент IBU Иржи Гамаз. Он раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха, которые рекомендовали федерациям допустить россиян к соревнованиям под нейтральным статусом.

"Нам не нужно принимать какие-то решения и менять нашу позицию. Мы также не согласны с рекомендацией МОК вернуть россиян на соревнования под нейтральным флагом. Они должны оставаться отстраненными до тех пор, пока не покинут Украину", – сказал Хамза.

Чешский биатлонист Михал Крчмар полностью поддержал позицию своего соотечественника. "Ситуация не изменилась, она осталась прежней, по-прежнему идет война, гибнут люди. Я не знаю, почему мы должны вдруг передумать из-за того, что прошло какое-то время", – отметил спортсмен.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований атлетов из РФ, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Представители страны-агрессора также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион мира в санном спорте Семен Павличенко обозвал украинцев больными и заявил, что "все время в мире шли войны". А победительница Олимпиады Елена Вяльбе пожаловалась на трудности с захватом Украины и размечталась о том, что мир будет извиняться перед Россией.

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