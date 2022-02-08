Пидручный установил рекорд на Олимпиаде-2022

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный установил личный рекорд в индивидуальных гонках. На Олимпийских играх-2022 в Пекине 30-летний уроженец Тернопольщины занял 18-е место, что стало его наивысшим результатом в этой дисциплине в карьере.

До этого самым высоким местом Дмитрия в "индивидуалке" была 20-я позиция на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде в сезоне 2019/2020. В этом году на первом этапе КМ в Эстерсунде наш соотечественник стал 28-м.

Напомним, что победил в олимпийской индивидуальной гонке французский биатлонист Кантен Фийона-Майе. Серебряную награду с чистой стрельбой завоевал белорус Антон Смольский, а "бронза" досталась норвежцу Йоханнесу Бе.

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После гонки Пидручный пожаловался, что трасса "слишком тяжела" для его спины, хотя бежалось хорошо. Однако на последних двух кругах ощущалась усталость.

Отметим, что Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпийские игры в Пекине.

Тренерский штаб и руководство федерации (ФБУ) приняли решение отправить чемпионку Сочи-2014 в Киев по состоянию здоровья.

Накануне биатлонистки сборной Олимпийского комитета России повторили национальный антирекорд в стрельбе за все время участия своей команды в зимних Олимпийских играх.

В индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами в Пекине-2022 четыре россиянки суммарно промахнулись 21 раз.