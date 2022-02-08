Украинские биатлонисты не сотворили чудо в индивидуальной гонке Олимпиады

Во вторник, 8 февраля, в Чжанцзякоу провели индивидуальную биатлонную гонку Олимпиады-2022 среди мужчин. Вышли на дистанцию 20 км с четырьмя огневыми рубежами и четверо украинских биатлонистов, однако до высоких позиций им добраться не удалось.

Многолетний лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный только первую стрельбу провел без промахов, а затем совершал по одному неточному выстрелу на каждом рубеже. В итоге 30-летний тернополянин заработал три штрафные минуты и занял 18-е место. Его отставание от победителя, француза Кантена Фийона-Майе, не закрывшего две мишени, составило 3 минуты 1,9 секунды.

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Опытный черниговчанин Артем Прима с четырьмя выстрелами "в молоко" завершил гонку на 37-й позиции. Он проиграл олимпийскому чемпиону около пяти минут.

25-летний Антон Дудченко из Сумской области с четырьмя минутами штрафа оказался в конце пятого десятка.

А 24-летний сумчанин Богдан Цымбал, который стартовал 91-м, предпоследним, также четыре раза промахнулся и оказался 55-м.

Серебряную награду с чистой стрельбой завоевал белорус Антон Смольский, а "бронза" досталась звездному норвежцу Йоханнесу Бе.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что произошло с украинской биатлонисткой Семеренко: "Не могла дышать".

В то же время украинку едва не убрали с Олимпиады за пять минут до старта.