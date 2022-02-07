Российские биатлонистки повторили национальный антирекорд на Олимпийских играх

Биатлонистки сборной Олимпийского комитета России 7 февраля повторили национальный антирекорд в стрельбе за все время участия своей команды в зимних Олимпийских играх. В индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами в Пекине-2022 четыре россиянки суммарно промахнулись 21 раз!

Это худший показатель за восемь выступлений биатлонисток из России на зимних Олимпиадах в 1994-2022 годах. Сайт "Чемпионат" сообщает, что 21 промах спортсменки этой страны в "индивидуалке" уже совершали – 28 лет назад.

Что интересно, тогда к антирекорду приобщилась Анфиса Резцова, а теперь – ее дочь Кристина. Правда, Резцова-младшая сделала всего два неточных выстрела. Светлана Миронова пустила "в молоко" три пули, Евгения Буртасова – шесть, а Ульяна Нигматуллина – 10! В "индивидуалке" за каждый промах к результату добавляют по минуте, из-за чего две последние оказались лишь на 77-м и 78-м местах среди 86 участниц, которые добрались до финиша.

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Примечательно, что всего две спортсменки 7 февраля закрыли все 20 мишеней. Одна из них – украинка Ирина Петренко.

Во вторник, 8 февраля, в Пекине пройдет мужская индивидуальная гонка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка установила рекорд Олимпиад, едва выйдя на старт.

Тем временем норвежский журналист заявил, что "россиян не должно быть на Олимпиаде".