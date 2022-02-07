Биатлонистку сборной Украины сняли с Олимпиады-2022: названа причина

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпийские игры в Пекине. Тренерский штаб и руководство федерации (ФБУ) приняли решение отправить чемпионку Сочи-2014 в Киев по состоянию здоровья.

Об этом в комментарии порталу "Чемпион" сообщил президент ФБУ Владимир Брынзак. По его словам, после индивидуальной гонки 7 февраля, в которой Валентина сошла на третьем круге, биатлонистку обследовали врачи.

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"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому – закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина", – рассказал Брынзак.

Напомним, тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что Семеренко стоило сойти раньше с дистанции в индивидуальной гонке Игр-2022. Интересно, что выйдя на старт, Валентина установила впечатляющий рекорд.

Кроме того, в связи с отъездом Семеренко не стоит забывать, что все еще на карантине находится один из лидеров нашей сборной Елена Пидгрушная.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонистки Ирина Петренко и Юлия Джима показали лучший результат сезона в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022.