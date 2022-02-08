"Будь что будет": биатлонист Пидручный – о пребывании на Олимпиаде-2022
Лучший украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мыслями после индивидуальной гонки Олимпийских игр в Китае, в которой он занял 18-е место. 30-летний тернополянин с тремя промахами проиграл победителю три минуты.
В комментарии "Суспільному" капитан "сине-желтых" пожаловался, что трасса "слишком тяжела" для его спины, хотя бежалось хорошо. Однако на последних двух кругах ощущалась усталость.
"Стрелять я старался неспешно, выцеливая каждый выстрел. К сожалению, не повезло. Не знаю, почему промахнулся лежа, ведь все делал правильно. А на "стойке", похоже, недоработал", – рассказал Дмитрий.
Также он ответил на вопрос об отношении к постоянному тестированию на коронавирус.
"Если честно, я уже не задумываюсь об этом. Будь что будет. Я делаю то, что должен: не контактирую почти ни с кем, надеваю маску, мою руки, пользуюсь антисептиком", – заверил спортсмен.
Также Пидручный признался, что команда с нетерпением ждет возвращения из самоизоляции словацкого тренера Юрая Санитры. Говорили, что его карантин может закончиться уже сегодня [8 февраля], но пока что эти надежды не оправдались.
Следующими стартами для биатлонистов будут спринтерские гонки: у женщин – в пятницу, 11 февраля, у мужчин – в субботу.
Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистку сборной Украины сняли с Олимпиады-2022.
Накануне российские биатлонистки повторили национальный антирекорд на Олимпийских играх.