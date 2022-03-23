Z на груди. Российский гимнаст пришел на митинг Путина с украденной олимпийской медалью на шее. Фотофакт

Российский гимнаст Иван Куляк пришел на концерт-митинг в поддержку Путина с медалью Олимпиады-2016 в Рио, при том, что он на этих Играх не участвовал. В 2016 году Куляку было только 14 лет.

Первым на "липового" медалиста из России обратил внимание украинский гимнаст Олег Верняев. 28-летний чемпион мира отметил, что любой профессиональный спортсмен никогда не наденет чужие медали , для кого-то это суеверие, кому-то совесть не позволит.

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"Подскажите пожалуйста, этот парень на каком снаряде выиграл медаль?? Я видимо очень занят был и не помню его", – с сарказмом написал Верняев у себя в Instagram.

Нынешний тренер сборной по спортивной гимнастике Ирина Надюк с трудом подобрала слова, комментируя эту ситуацию.

"Если нет разума, то в магазине его не приобрести. Все это и есть очередное подтверждение тому, что русский народ – только тупые рабы со стадным инстинктом по типу: сказали рыть – роют вместе, сказали лают – лают метко один перед другим, а для чего и зачем даже и не задумываются", – отметила Надюк у себя в Facebook.

Украинский саночник Владислав Гераскевич, который 11 февраля вышел на саночную трассу Олимпиады-2022 с плакатом "Нет войне в Украине", обратился по-английски к своим иностранным подписчикам.

"На первом фото видно Ивана, того же парня из второго фото. На его шее медаль с Олимпиады Рио-2016. Интересный факт, что Ивану тогда было 14 лет, и он не выступал на ОИ. Наверное, это нормально для них – брать чужие вещи", – задал риторический вопрос Гераскевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Куляк вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину. Литеру Куляк наклеил на форму.

После этого Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении него дисциплинарное дело.

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