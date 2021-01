Сборная Россия по биатлону добыла сенсационную победу на Кубке мира

В заключительный день 5-го этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоялась смешанная эстафета.

Победу сенсационно добыла Россия, прервав свою антирекордную серию без наград, составлявшую 43 гонки. "Серебро" у команды Норвегии. На третье место приехали немцы.

Loginov, Dale and Doll all need one spare round but they remain within 10 seconds of each other. This will be a battle on the next loop ahead of the final exchange. #OBE21 🎇https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/haKzhLTd4n