Натурализованная украинская биатлонистка решила остаться в России: выступление за Украину больше не рассматриваю

Натурализованная российская биатлонистка Дарья Сидорова больше не собирается продолжать карьеру в украинской команде. В день начала полномасштабного вторжения РФ, Сидорова уехала на родину.

В социальных сетях 22-летняя спортсменка высказалась, лишь на 41-й день войны, при этом прямым текстом не назвав Россию агрессором.

14 апреля Федерация биатлона Украины прекратила отношения с Сидоровой, расторгнув с ней контракт.

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"Просто все оборвалось и я решила остаться в России с семьей. Я хочу продолжить спортивную карьеру, потому что биатлон мне доставляет огромное удовольствие. Рассматриваю ли возвращение в украинскую сборную? Нет, больше не рассматриваю украинскую сборную. Пока что нет ясности дальнейших действий, где и как я буду", — сказала Сидорова в интервью Championat.com. ​

​Дарья добавила, что ей жалко людей, которые "подвержены нынешнему положению с обеих сторон".

Сидорова призналась, что она сама жила на лыжной базе в Чернигове, где были оказались уничтожены все ее вещи и инвентарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году три российские биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — сменили спортивное гражданство. Все они 24 февраля сбежали в Россию. 13 апреля ФБУ исключила их из сборной Украины.

В феврале 20-летняя уроженка Хабаровска Бех сделала для Украины золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону.