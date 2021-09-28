Российская биатлонистка переходит в сборную Украины

22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова ждет указа президента Украины Владимира Зеленского о выдачи ей украинского паспорта. Как только она получит документ, то вступит в Киевский государственный университет

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью Суспильне.Спорт , заявил, что надеется на постепенную адаптацию биатлонистки в Украине и ее успехи.

"Дарья постепенно будет стараться попасть в команду уже в 2022 году для подготовки в новом олимпийском цикле. Надеюсь, что она примет участие в Универсиаде в декабре 2021-го", – заявил Брынзак.

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Отвечая на вопрос про перспективы российской биатлонистки, Владимир Михайлович ответил положительно. В числе достоинств спортсменки, глава ФБУ отметил высокую скорость хода, заявив что Сидорова очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, о желании Дарьи Сидоровой выступать за украинскую команду стало известно в мае этого года.

Лучшим результатом Сидоровой на международных стартах является 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне 2019/2020. На взрослых Кубке IBU и Кубке мира у Дарьи опыта нет.