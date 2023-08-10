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Чемпион мира из РФ пожаловался на россиян, которые его "вынуждают жертвовать своей жизнью"

Александр Чеканов
Биатлон
2 минуты
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Чемпион мира из РФ пожаловался на россиян, которые его 'вынуждают жертвовать своей жизнью'

Российский биатлонист Александр Поварницын раскритиковал тех политиков, экспертов и болельщиков, которые выступают против участия спортсменов из РФ на Олимпиаде в нейтральном статусе. Чемпион мира среди юниоров в эстафете пожаловался на то, что такие люди не задумываются о судьбах атлетов, заставляя их "жертвовать своей жизнью".

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Об этом Поварицын заявил в интервью порталу Metaratings.ru. По его словам он надеется выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии, даже если ему придется участвовать без флага и гимна. При этом он неоднозначно высказался о декларации нейтральных спортсменов, в которой требуется осудить войну в Украине.

Чемпион мира из РФ пожаловался на россиян, которые его "вынуждают жертвовать своей жизнью"
Чемпион мира из РФ пожаловался на россиян, которые его "вынуждают жертвовать своей жизнью"

"Мы в любом случае будем представлять свою страну. Будут заставлять отрекаться и подписывать какие-то бумаги – это уже второй вопрос. Я хочу, чтобы вся публика, настроенная радикально, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни. Ты шел к этому всю жизнь и не должен жертвовать этим из-за событий, которые сейчас происходят. По сути тебя вынуждают жертвовать своей жизнью", – сказал биатлонист, который является членом ЦСКА.

Чемпион мира из РФ пожаловался на россиян, которые его "вынуждают жертвовать своей жизнью"
Чемпион мира из РФ пожаловался на россиян, которые его "вынуждают жертвовать своей жизнью"

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