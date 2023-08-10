Чемпион мира из РФ пожаловался на россиян, которые его 'вынуждают жертвовать своей жизнью'

Российский биатлонист Александр Поварницын раскритиковал тех политиков, экспертов и болельщиков, которые выступают против участия спортсменов из РФ на Олимпиаде в нейтральном статусе. Чемпион мира среди юниоров в эстафете пожаловался на то, что такие люди не задумываются о судьбах атлетов, заставляя их "жертвовать своей жизнью".

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Об этом Поварицын заявил в интервью порталу Metaratings.ru. По его словам он надеется выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии, даже если ему придется участвовать без флага и гимна. При этом он неоднозначно высказался о декларации нейтральных спортсменов, в которой требуется осудить войну в Украине.

"Мы в любом случае будем представлять свою страну. Будут заставлять отрекаться и подписывать какие-то бумаги – это уже второй вопрос. Я хочу, чтобы вся публика, настроенная радикально, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни. Ты шел к этому всю жизнь и не должен жертвовать этим из-за событий, которые сейчас происходят. По сути тебя вынуждают жертвовать своей жизнью", – сказал биатлонист, который является членом ЦСКА.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов назвал Олимпиаду-2024 в Париже ненастоящей.

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