Биатлонистке, которая шла на медаль, стало плохо перед финишем на ОИ-2022. Ее срочно унесли с трассы. Видео

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандервольд драматично успустила "бронзу" на Олимпийских играх-2022 в Китае. 25-летняя уроженка Осло на последний круг ушла третьей, однако на трассе ей внезапно стало плохо.

Спортсменка практически остановилась, на спусках еле держалась на лыжах, а как только пересекла финишную прямую без чувств упала на снег. Сперва к ней подбежали соперницы, а затем и судьи вместе с обслуживающим персоналом.

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Норвежку в срочном порядке унесли в ближайший медпункт. Информации о ее состоянии на момент публикации новости нет.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядел этот момент в прямой трансляции.

В итоге Ингрид Тандервольд завершила соревнование лишь 14-й.

Победу добыла другая норвежка Марте Олсбю.Эльвира Эберег из Швеции заняла второе место. Третьей стала еще одна представительница Норвегии Тириль Экхофф.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима (13-я строчка).

Другую представительницу нашей сборной Ирину Петренко судьи наказали 2-минутным штрафом.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор наивысшим достижением Украины в биатлоне на Олимпийских играх-2022 остается 8-е место Юлии Джимы в женском спринте. Киевлянка великолепно провела свою гонку.

Следующим в программе биатлона на Играх-2022 запланирована мужская эстафета. Соревнование состоится во вторник, 15 февраля.

Биатлонисты будут стартовать в 11:00. Уже опубликовано расписание трансляций.

Накануне состоялся мужской спринт, где было установлено историческое достижение.

Напомним, что в 20-километровой индивидуальной гонке Пидручный с тремя неточными выстрелами занял лишь 18-е место.