Российские клубы исключили из баскетбольного супертурнира из-за войны в Украине

Российские баскетбольные клубы были исключены из розыгрыша самого сильного клубного турнира континента – Евролиги. Представителей РФ наказали за нападение их страны на Украину.

Об этом сообщает информационное агентство РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники. Кроме того, все результаты сакнт-петербургского "Зенита", московского ЦСКА и казанского УНИКСа были аннулированы.

Изначально Евролига лишь приостановила участие российских в турнире на неопределённый срок. Также было приостановлено участие "Локомотива-Кубань" в Еврокубке.

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На момент приостановки участия "Зенит" занимал пятую позицию в турнирной таблице Евролиги – в 23 встречах клуб из Санкт-Петербурга одержал 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля.

Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и десятью поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея на счету 13 побед и 12 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную России по футболу окончательно не допустили к участию в плей-офф квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

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