Украинец Михайлюк стал лучшим в матче НБА

Украинский защитник "Шарлотт" Святослав Михайлюк стал самым результативным в своей команде в очередном поединке регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер сборной Украины набрал 25 очков в матче против "Хьюстона"

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25-летний воспитанник школы "Черкаських Мавп" выдал блестящую игру, несмотря на поражение своей команды 109:112. Украинец вышел в стартовом составе и провел на паркете 31 минуту.

За поединок Михайлюк забросил 3 из 7 двухочковых, 5 из 14 трехочковых и 4 из 6 штрафных. Также на счету нашего соотечественника 5 подборов, 5 передач и 1 перехват. В пассиве Свята три фола и пять потерь.

2 апреля Свят набрал 26 очков в матче против "Торонто", что стало его карьерным рекордом в НБА.

До этого наш баскетболист установил рекорд сезона по проведенному времени на паркете (36 минут). До этого рекордом было 30 минут в матче против "Нью-Орлеана".

11 февраля Михайлюк стал частью обмена между "Портлендом", "Филадельфией" и "Шарлотт" – в "Портленд" перешел Матисс Тайбулл, в "Филадельфию" Джейлен Макдениэлс, а украинский игрок отправился в "Шарлотт".

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