Украинец Михайлюк провел прекрасный матч в НБА, установив рекорд сезона

Украинский защитник "Шарлотт" Святослав Михайлюк помог своей команде победить "Даллас" (117:109) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер сборной Украины по баскетболу вышел в стартовом составе и набрал 13 очков.

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Для 25-летнего украинца это первый выход в старте за 15 месяцев. В последний раз с первых минут воспитанник школы "Черкаських Мавп" выходил на игру еще 28 декабря в составе "Торонто" на матч против "Кливленда". Тогда Михайлюк сыграл 35 минут, за которые набрал 10 очков и сделал 5 подборов.

В поединке 24 марта Михайлюк отыграл 36 минут, забросив 3/5 трехочковых и 4/5 штрафных, собрал 4 подбора, отдал 3 передачи при 2 потерях и 5 фолах. Показатель плюс-минус составил +10.

Для нашего баскетболиста 36 минут – рекорд сезона по проведенному времени на паркете. До этого рекордом было 30 минут в матче против "Нью-Орлеана".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля Святослав стал частью обмена между "Портлендом", "Филадельфией" и "Шарлотт" – в "Портленд" перешел Матисс Тайбулл, в "Филадельфию" Джейлен Макдениэлс, а Михайлюк отправился в "Шарлотт".

Отметим, что в предыдущем матче за "Шарлотт" Свят установил личный рекорд результативности сезона, набрав против "Пеликанс" 15 очков.

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