Украинец Михайлюк провел лучший матч в карьере в НБА, установив рекорд

Украинский защитник "Шарлотт" Святослав Михайлюк набрал 26 очков в матче против "Торонто" в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Для лидера сборной Украины это стало карьерным рекордом в НБА.

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25-летний воспитанник школы "Черкаських Мавп" выдал блестящую игру, несмотря на поражение своей команды 108:128. Украинец вышел в стартовом составе и провел на паркете 33 минуты.

За поединок украинец забросил 5 из 8 двухочковых и 5 из 9 трехочковых и один штрафной. Также на счету нашего соотечественника 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата. В пассиве Свята три потери.

В своем прошлом поединке наш баскетболист установил рекорд сезона по проведенному времени на паркете (36 минут). До этого рекордом было 30 минут в матче против "Нью-Орлеана".

Отметим, что в 16 февраля Свят установил личный рекорд результативности сезона, набрав против "Пеликанс" 15 очков.

11 февраля Михайлюк стал частью обмена между "Портлендом", "Филадельфией" и "Шарлотт" – в "Портленд" перешел Матисс Тайбулл, в "Филадельфию" Джейлен Макдениэлс, а украинский игрок отправился в "Шарлотт".

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