Cвятослав Михайлюк перешел в ''Шарлотт''

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, которого накануне "Нью-Йорк" обменял в Портленд, второй раз через два дня стал участником обмена между командами НБА.

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Святослав стал частью обмена между "Портлендом", "Филадельфией" и "Шарлотт" – в "Портленд" перешел Матисс Тайбулл, в "Филадельфию" Джейлен Макдениэлс, а Михайлюк отправился в "Шарлотт".

"Шарлотт" сейчас идет на 14 месте в Восточной конференции, имея 15 побед в 56 играх.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" стал игроком "Нью-Йорка" летом. За "Никс" Свят сыграл 13 матчей, в которых набирал 1,6 очка и 0,5 подбора. До этого украинец в НБА выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пистонс", "Оклахома Тандер" и "Торонто Рэпторс".

Всего в самой престижной баскетбольной лиге мира Святослав отыграл 236 матчей, в которых забил 1473 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс побил "вечный" рекорд НБА и стал самым результативным баскетболистом в истории лиги.

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