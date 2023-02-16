Украинец Михайлюк ярко дебютировал за новый клуб в НБА. Огненное видео

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк удачно дебютировал за "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Воспитанник школы "Черкаських Мавп" в домашнем матче против "Сан-Антонио" вышел со скамейки запасных и провел на площадке почти 25 минут. За это время он набрал 12 очков (3/6 двухочковых, 2/6 трехочковых, 0/1 штрафных), собрал два подбора при одной потере и одном фоле.

Особенно ярким стал момент с алей-упом с участием украинца в начале второй четверти. Святослав после наброса партнера положил мяч в корзину соперников сверху

Команда украинца одержала победу 120:110. Сейчас с 17 победами в 30 матчах "Шарлотт" идет 14-м в Восточной конференции.

В "Нью-Йорке", где украинец начинал сезон, у Михайлюка было 12 матчей, в среднем 3,3 минуты и 1,8 очка за игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины назвала состав на решающие матчи отбора в чемпионат мира-2023.

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