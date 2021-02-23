Украина с первого места вышла на Евробаскет-2022: спортивные итоги 22 февраля

Мужская сборная Украины по баскетболу с первого места вышла на чемпионат Европы-2022, а Виктор Леоненко назвал главного неудачника киевского "Динамо" в последних матчах.

Кроме того, Жан Беленюк рассказал о необычном последствии коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 22 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Украина разгромила Венгрию и добыла первое место в отборе на Евробаскет-2022

Леоненко назвал главного неудачника "Динамо"

Отбор на Евробаскет-2022: видео феерической победы Украины над Венгрией

Переболевший COVID-19 Беленюк обнаружил необычную способность после выздоровления

Багатскис: забудьте, что Украина умеет играть только в футбол!

"Динамо" попытается купить лучшего бомбардира чемпионата Турции – СМИ

"Колос" пригласил Селезнева, и полкоманды начало бухать, – президент клуба УПЛ