Украина с первого места вышла на Евробаскет-2022: спортивные итоги 22 февраля
Мужская сборная Украины по баскетболу с первого места вышла на чемпионат Европы-2022, а Виктор Леоненко назвал главного неудачника киевского "Динамо" в последних матчах.
Кроме того, Жан Беленюк рассказал о необычном последствии коронавируса.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 22 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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