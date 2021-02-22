Отбор на Евробаскет-2022: видео феерической победы Украины над Венгрией

Сборная Украины по баскетболу в феерическом стиле вышла на мужской чемпионат Европы с первого места отборочной группы.

Наша команда опередила действующих чемпионов континента словенцев, а также венгров и австрийцев. Решающей для "желто-синих" стала игра с Венгрией, в которой подопечным Айнарса Багатскиса для первого места в квартете необходима была победа минимум в 25 очков.

В итоге благодаря фантастической реализации дальних бросков (13 результативных попыток из 31) и классной игра на щитах украинцам удалось выиграть 97:63 и выйти на Евробаскет в статусе победителя группы. Вашему вниманию видеообзор матча Украины и Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис заявил, что результаты отбора на ЧЕ-2022 показали, что представители нашей страны умеют играть не только в футбол.