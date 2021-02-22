Леоненко назвал главного неудачника "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко назвал вратаря команды Георгия Бущана главным неудачником матча "бело-синих" с черниговской "Десной" в 15-м туре УПЛ.

По словам эксперта программы "Великий футбол", голкипер обязан был не дать Филиппу Будковскому открыть счет и допустил вторую результативную ошибку за две игры подряд.

"В принципе, игра была равная. У "Динамо" было больше полумоментов. При пропущенном мяче Бущан должен был выручать, как и с "Брюгге". Если уже пошел на мяч, то надо идти до конца, даже если ты ошибаешься, можешь помешать нападающему. Точно такой же Бущан пропустил мяч от "Брюгге". Я считаю, это ошибка голкипера", – сказал Леоненко в эфире передачи.

Напомним, "Динамо" не сумело обыграть "Десну" (1:1), забив спасительный для себя мяч в компенсированное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевсоме "Динамо" попытается купить лучшего бомбардира чемпионата Турции Аарона Бупендзу.