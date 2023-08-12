Украина драматичной победой стартовала в отборе на баскетбольный турнир ОИ-2024

Мужская сборная Украины по баскетболу добыла драматичную победу в первом туре пре-олимпийского квалификационного турнира. Подопечные Виталия Степановского в Стамбуле в овертайме обыграли команду Болгарии 80:71.

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Наши парни удачно начали встречу, организовав рывок 16:5. Дисциплинированная оборона и грамотное движение мяча по площадки позволяли украинским баскетболистам атаку за атакой набирать очки. Лишь после таймаута, болгары смогли немного прийти в себя, но на качество игры это не повлияло. "Желто-синие" полностью доминировали на паркете, выиграв первую четверть 27:10.

Феерия от Украины продолжалось до 6-й минуты второй четверти. При счете 37:17 наша атака забуксовала. Сборная Болгарии перестроилась, полностью поменяв схему защиты, что продуктивно сказалось на результате. В итоге в концовке первой половины и первые 8 минут второй прошли полностью под диктовку баскетболистов из Болгарии.

Украина провалилась в обороне, позволив оппонентам сделать рывок 3:18. В концовке болгары постепенно сокращали разрыв, впервые выйдя вперед за 1 секунду до финальной сирены.

Войналович старался максимально плотно сыграть в защите, но болгарский форвард все равно смог забить через руки трехочковый.

У нас оставалось 1.8 секунды на ответную атаку, которой мы удачно распорядились. Вячеслав Кравцов забил бросок, сравняв счет, а затем не попал фол - 68:68 и игра перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке украинские баскетболисты проявили характер, доведя встречу до победы. К сожалению в концовке основного времени травму получил центровой Вячеслав Петров.

Свой следующий поединок "желто-синие" проведут 13 августа против Исландии. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Пре-олимпийский квалификационный турнир включает в себя две группы по четыре команды. Два лучших коллектива выйдут в плей-офф, в котором победитель получит путевку на отборочный турнир на Игры в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к первому этапу отбора на Олимпиаду-2024 украинские баскетболисты провели четыре спарринга. Под руководством нового главного тренера Виталия Степановского "сине-желтые" сначала проиграли Литве, затем обыграли шведов, нанесли поражение израильтянам и провели секретный спарринг с Нидерландами с неожиданной концовкой.

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