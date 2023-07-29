Сборная Украины по баскетболу проиграла Литве в первом контрольном матче

Сборная Украины по баскетболу потерпела поражение в первом контрольном матче в рамках подготовки к преквалификации Олимпиады. Команда Виталия Степановского, впервые выводившего сборную в качестве ее главного тренера, уступила в Паневежесе сборной Литвы - 72:100.

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Сборная Украины продемонстрировала качественный баскетбол в первой и третьей четвертях, но пропустила мощные рывки соперников во второй и четвертой десятиминутках. Наша команда выиграла подбор, в том числе собрав 17 отскоков под чужим щитом, но проиграла противостояние в краске. Литва набрала больше очков через трехсекундную, допустила меньшее количество потерь и имела лучшие бросочные показатели, чего было достаточно для победы с комфортной разницей.

В составе сборной Украины лучшим в этом матче стал разыгрывающий Александр Ковляр, набравший 18 очков (4/5 двухочковых, 2/6 трехочковых, 4/7 штрафных). 11 очков и 10 подборов в актив записал Вячеслав Бобров.

Свой второй контрольный матч сборная Украины сыграет в понедельник, 31 июля, в 18.30

Контрольный матч. Национальные сборные, мужчины

Паневежис, Литва

Литва — Украина 100:72 (21:21, 30:17, 18:20, 31:14)

Украина: Ковляр 18 + 4 передачи + 4 подбора - 5 потерь, Войналович 7 + 4 подбора, Крутоус 4 + 6 подборов - 3 потери, Петров 3, Пустовой 0 - старт, Мишула 12, Бобров 11 + 10 подборов - 4 потери, Зотов 8+3 передачи, Кравцов 5, Павлов 2, Тыртышник 2