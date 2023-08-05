Сборная Украины по баскетболу добыла вторую победу подряд

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу в контрольном матче над Израилем со счетом 75:69.

Видео дня

Сборная Украины неплохо провела первую половину игры в защите, пропустив всего 5 очков за первые пять минут и дальше неплохо действуя в защите, что позволяло быть впереди в счете. Украина выиграла первую десятиминутку 17:14, вела во второй +8, а на большой перерыв ушла, выигрывая 37:32.

Израиль мощно начал третью четверть, сделав рывок 14:5, впрочем, правильные решения нашего тренерского штаба помогли не только выровнять игру, но и вернуть ее под наш контроль. В частности, сильный отрезок в конце третьей четверти провел Виталий Зотов, выход которого на площадку и несколько удачных эпизодов с его участием обеспечили нам рывок 17:2, что позволило выигрывать перед последней четвертью 6 очков.

В четвертой четверти украинцы контролировали ход игры, увеличив свое преимущество до максимальных 11 очков за 4 минуты до конца, но Израиль заиграл более агрессивно в защите в концовке, вернув интригу в матче. За минуту до конца преимущество Украины было 3 очка, но наша команда удержала победу.

Самым результативным в составе нашей сборной стал Александр Ковляр, набравший 16 очков и почти 34 минуты на площадке. Также отметим 14 очков Виталия Зотова и 13 очков и 6 подборов от Вячеслава Кравцова.

Из негативного отметим травму Сергея Павлова в первой половине игры, по которой он не смог больше выйти на площадку. Серьезность повреждения будет определена позже после обследования.

Сборная Украины одержала вторую победу подряд в контрольных матчах. Свою подготовку к олимпийскому отбору наша национальная сборная завершит матчем 7 августа против Нидерландов. Он состоится в Риге и будет закрытым.

Контрольный матч. сборные. Мужчины

Рига, Латвия. Олимпийский центр

Украина - Израиль 75:69 (17:14, 20:18, 25:24, 13:13)

Украина: Ковляр 16+5 передач – 6 потерь, Зотов 14, Войналович 5+5 подборов, Бобров 3+8 подборов, Кравцов 13+6 подборов – старт; Петров 9 – 6 потерь, Пустовой 9 + 5 подборов, Мишула 2, Павлов 2, Крутоус 2