Сборная Украины по баскетболу одержала первую победу с новым тренером

Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу в своем втором контрольном матче летом, одержав команду Швеции со счетом 74:72.

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Наша команда проиграла первую половину, получив "-8" перед большим перерывом. Но во второй части матча подопечные Виталия Степановского стабилизировали ситуацию под щитами, лучше отработали в защите, в том числе на периметре. как в защите, так и в нападении, отыграв 12 очков отставания.

Автором победного броска за две секунды до конца игры стал форвард Андрей Войналович. Самым результативным в составе Украины был разыгрывающий Александр Мишула, который со скамейки запасных набрал 16 баллов. Александр Ковляр в 11 очков добавил 8 передач.

Уступая большую часть игрового времени, сборная Украины дожила сборную Швеции и одержала первую победу под руководством Виталия Степановского.

Третий контрольный матч команда сыграет в субботу, 5 августа против сборной Израиля. Игра начнется в 18.30.

Контрольный матч. Национальные сборные, мужчины

Рига, Латвия. Олимпийский центр

Украина – Швеция – 74:72 (18:26, 18:18, 21:15, 17:13)

Украина: Ковляр 11 + 8 передач + 5 подборов - 4 потери, Войналович 11 + 4 подбора + 2 передачи, Бобров 10 + 8 подборов, Крутоус 7 + 4 подбора, Петров 7 + 5 подборов - старт, Мишула 16, Зотов 6 + 5 подборов + 5 передач, Пустовой 6, Павлов 0, Кравцов 0

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу потерпела поражение от Литвы в первом контрольном матче в рамках подготовки к преквалификации Олимпиады.

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