Сборная Украины по баскетболу сыграла секретный матч, который завершили досрочно по необычной причине
Мужская сборная Украины сыграла заключительный контрольный матч перед преквалификацией Олимпийских игр. Команда Виталия Степановского уступила Нидерландам со счетом 75:76.
Отметим, что игра была завершена за полторы минуты до окончания основного времени. Команды решили закончить поединок досрочно из-за чрезмерной влажности в зале, которая могла привести к травмам.
Теперь нашу команду ожидает участие в олимпийском преквалификационном турнире. Сборная Степановского сыграет 12-20 августа в Стамбуле, где ее соперниками по групповому раунду станут местная сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.
Контрольный матч. Сборные. Мужчины
Рига, Латвия. Олимпийский центр
Украина – Нидерланды – 75:76 (14:18, 17:19, 22:24, 22:15)
Украина : Ковляр 14+8 передач, Войналович 10+4 подбора - 3 потери, Кравцов 8+7 подборов, Крутоус 7, Петров 0+3 передачи – старт, Мишула 19+5 подборов, Зотов 7+4 передачи, Пустовой 7, Бобров 3+5 подборов + 3 передачи
Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к первому этапу отбора на Олимпиаду-2024 украинские баскетболисты до этого провели уже три спарринга. "Сине-желтые" сначала проиграли Литве, затем обыграли шведов и нанесли поражение израильтянам.
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