Тренер женской сборной Украины оценил победу над Португалией в отборе на Евробаскет-2021

Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович заявил, что матч против Португалии в отборе на Евробаскет-2021 был тяжелым, несмотря на победу в 29 очков.

Он отметил хорошую командную игру, которую показали его подопечные, и высокую эффективность проводимых им замен.

"Только положительные эмоции после этого матча. Тяжелая игра была. Да, мы выиграли в 29 очков, но игра была тяжелой. Проблемы начались в начале матча. Не хочу комментировать судейство, главное – победа. Сейчас будем готовиться к следующему матчу и смотреть результаты других поединков. Но я доволен нашей игрой, ведь мы играли, как команда. Каждая замена, которую я делал, приносила пользу, в том числе в защите. Наши девушки старались", – цитирует Радуловича официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Срджан также похвалил Кристину Филевич за хорошую игру как в нападении, так и в обороне.

"Удачный матч Филевич? 90% ее дальних атак были свободными и она получала хорошие передачи от Алины Ягуповой. Ягупова много на себя брала в этом матче, но мы показали, что мы можем играть как команда. Этим я доволен, как и тем, как сыграла Кристина, причем не только в нападении, но и в защите", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины разгромно обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы 2021 года. Позже появился фоторепортаж с победного матча и его лучшие моменты.