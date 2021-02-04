Украина – Португалия: лучшие моменты на видео матча квалификации на женский Евробаскет-2021

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 4 февраля, в матче квалификации на чемпионат Европы-2021 разгромила команду Португалии. Встреча завершилась со счетом 87:58.

Наши соотечественницы в дебюте встречи пропустили рывок 10:0 и были в роли догонящих. Но после перерыва "сине-желтые" благодаря точным броскам и передачам Алины Ягуповой смогли переломить ход игры.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты этой встречи.

Свой следующий матч подопечные Срджана Радуловича проведут 6 февраля с командой Финляндии. Начало в 17:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между Украиной и Португалией в рамках отбора на женский Евробаскет-2021 состоялась 17 ноября 2019 года. Матч на паркете харьковского Дворца спорта "Локомотив" завершился победой наших девушек 72:60.