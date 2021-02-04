Яркая победа Украины в отборе женского Евробраскета: опубликован фоторепортаж

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
646
Яркая победа Украины в отборе женского Евробраскета: опубликован фоторепортаж

Женская сборная Украины в отборочном матче на чемпионат Европы по баскетболу, который с 1 по 18 сентября пройдет в четырех странах, уверенно обыграла команду Португалии.

После равной игры в первой половине встречи, наши девушки продемонстрировали великолепную командную взаимосвязь и добыли разгромного успеха.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть на самые яркие кадры этого противостояния.

Женская сборная Украины по баскетболу перед игрой
Главный тренер сборной Украины Срджан Радулович
Кристина Мацько
Виктория Шматова
Алина Ягупова
Алина Ягупова в атаке
Украина в защите
Лидер сборной Португалии
Алина Ягупова

Свой следующий матч подопечные Срджана Радуловича проведут 6 февраля с командой Финляндии. Начало в 17:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между Украиной и Португалией в рамках отбора на женский Евробаскет-2021 состоялась 17 ноября 2019 года. Матч на паркете харьковского Дворца спорта "Локомотив" завершился победой наших девушек 72:60.

ПортугалияМатозиньюшЕвробаскет-2021женская сборная Украины по баскетболу