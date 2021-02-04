Яркая победа Украины в отборе женского Евробраскета: опубликован фоторепортаж

Женская сборная Украины в отборочном матче на чемпионат Европы по баскетболу, который с 1 по 18 сентября пройдет в четырех странах, уверенно обыграла команду Португалии.

После равной игры в первой половине встречи, наши девушки продемонстрировали великолепную командную взаимосвязь и добыли разгромного успеха.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть на самые яркие кадры этого противостояния.

Свой следующий матч подопечные Срджана Радуловича проведут 6 февраля с командой Финляндии. Начало в 17:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между Украиной и Португалией в рамках отбора на женский Евробаскет-2021 состоялась 17 ноября 2019 года. Матч на паркете харьковского Дворца спорта "Локомотив" завершился победой наших девушек 72:60.