Фантастический камбэк 'Одессы' и поражение 'Будивельника': результаты Суперлиги Париматч 26 марта

БК "Запорожье" и столичный "Будивельник" выдали роскошный матч в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

Во запорожском дворце спорта "Юность" сильнее оказались хозяева паркета – 79:64.

С первых минут стало понятно, что команды порадуют болельщиков очень напряженной игрой. Сначала "строителям" удалось добиться преимущества в четыре очка. Однако команде Валерия Плеханова тут же удалось не дать соперникам уйти в отрыв и сравнять счет.

К первому перерыву запорожцы имели "+6" на табло, а во второй четверти продолжали удерживать подопечных Леонида Яйло на этой дистанции.

После большого перерыва киевляне сумели выйти вперед – 52:53. "Запорожье" тут же ответило рывком 7:0. Этот момент, казалось, решил исход поединка, но столичный коллектив моментально вернули должок сопернику. Хозяева не менее быстро снова добились преимущества в семь очков, что и стало окончательным моментом, который склонил чашу весов в пользу хозяев.

"Запорожье" – "Будивельник" – 79:64 (25:19, 18:18, 14:16, 22:11)

"Запорожье": Сизов 21 + 4 подбора + 3 перехвата, Кэффи 16 + 9 передач, Тихонов 15 Грицак 7 + 8 подборов + 3 перехвата, Мальчевский 3 – старт, Маяускас 16 Титов 0, Рагимов 0, Морозов 0

"Будивельник": Буртт 22 + 5 передач - 5 потерь, Брайс Джонсон 13 + 13 подборов, Дэвенпорт 7, Звонов 0, Реджи Джонсон 0 – старт, Кожемякин 12 Кобец 6, Джефферсон 4, Яковичс 0

В другом поединке игрового дня "Одесса" совершила невероятный камбэк в игре с "Химиком".

Подопечные Олега Юшкина долгое время проигрывали в счете, но в итоге сумели добыть победу за 16 секунд до сирены – 85:83.

Гости уверенно начали игру. С первых же минут "химики" захватили инициативу и контролировали ситуацию на паркете. Двузначного преимущества южненцы добились уже к середине первой четверти.

Имея "+10", "Химик" не стал сбавлять оборотов. К концу второй 10-минутки баскетболисты из Южного и вовсе ушли в отрыв на 18 пунктов, но хозяева после большого перерыва сумели собраться и сократили отставание.

Вторая половина превратилась в настоящий кошмар для гостей. "Одесса" взвинтила темп, к чему "Химик" оказался совершенно не готов. Постепенно хозяева начали уничтожать преимущество соперника и на последней минуте матча сравняли счет. А за 16 секунд до конца поединка американский защитник одесситов Дилейни Блейлок забил победные для своей команды очки.

"Одесса" – "Химик" – 85:83 (13:20, 24:32, 28:17, 20:14)

"Одесса": Бриджман 24о + 8пд, Кондраков 24 Блэйлок 11о + 7пд, Носков 9, Новиков 7, Монди 6, Прокопенко 2, Артамонов 2, Давидюк

"Химик" Нельсон 27О + 8пд, Салливан 14о + 8пд, Антипов 12 Ковляр 8, Войналович 7, Мироненко 6, Марченко 6, Зотов 3, Рябчук

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южном возник скандал вокруг одной из лучших арен Украины ФСК "Олимп". Федерация баскетбола Украины обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.