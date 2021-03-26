В Южном призвали Зеленского спасти один из лучших спорткомплексов Украины

Жители Южного призвали президента Украины Владимира Зеленского спасти от уничтожения один из лучших спорткомплексов страны – ФСК "Олимп".

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), владелец объекта – Фонд государственного имущества нашей страны – и руководство Одесского припортового завода хотят раздробить его на отдельные подразделения – отель и спорткомплекс. Это ставит под угрозу его функционирование как полноценной базы для проведения соревнований и тренировочных сборов всех уровней.

В ФСК "Олимп" с 2004 года и по сей день проходят матчи чемпионата и Кубка Украины и международные турниры по баскетболу, волейболу, вольной борьбе. Отель "Эллада", который является неотъемлемой частью спорткомплекса, позволяет командам и спортсменам наилучшим образом подготовиться к участию в соревнованиях, так как позволяет им не тратить время на переезд от места проживания к месту проведения того или иного события.

Территориальная община Южного готова принять ФСК "Олимп" из государственной в коммунальную собственность и сохранить целостность спорткомплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент ФБУ Михаил Бродский призвал изменить схему финансирования спорта в Украине.