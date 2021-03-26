ФБУ обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг арены в Южном

Федерация баскетбола Украины обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому из-за ситуации вокруг спортивного комплекса "Олимп" в Южном.

Объект оказался под угрозой уничтожения из-за его разъединения на отдельные подразделения, которые инициирует владелец комплекса – Фонд госимущества Украины и руководство Одесского припортового завода.

Президент ФБУ Михаил Бродский призвал главу государства помочь в решении конфликта. "Уже много лет мощности комплекса используются для проведения домашних игр баскетбольного клуба "Химик" в рамках чемпионата и Кубка Украины, международных соревнований, отборочных игр на чемпионат Европы, учебно-тренировочных сборов сборных команд разных возрастов", – напомнил глава ФБУ.

"Убеждены, что сохранение возможности функционирования ФСК "Олимп" и гостиницы "Эллада" в комплексе является крайне важным. На сегодня есть реальная возможность это сделать – нам известно, что территориальная община Южного готова принять из государственной в коммунальную собственность физкультурно-спортивный комплекс "Олимп", сохраняя его целостную структуру", – добавил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в баскетбольной Суперлиге Париматч южненский "Химик" в своей последней игре проиграл "Киев-Баскету".