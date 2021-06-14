В фантастическом матче определился победитель Суперлиги Париматч

БК "Прометей" досрочно завершил финальную серию Суперлиги Париматч с "Запорожьем". В дуэли за "золото" до трех побед команда из Каменского выиграла на выезде, совершив камбэк, и впервые в истории стала чемпионом Украины – 83:88.

Встреча на паркете дворца спорта "Юность" в Запорожье выдалась очень яркой. Для хозяев стояла одна задача – выиграть первую домашнюю игру серии, чтобы продолжить борьбу за "золото".

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Старт игры получился достаточно равным, но уже с середины первой четверти подопечные Валерия Плеханова взвинтили темп и за несколько минут оторвались от оппонента на 16 пунктов.

Во втором периоде "Запорожье" продолжало удерживать двузначное преимущество. Большой перерыв пошел на пользу команде из Каменского. Тренер Миленко Богичевич, который заменяет Ронена Гинзбурга, внес необходимые коррективы в игру своих подопечных, что сразу же принесло свои плоды во второй половине игры.

"Прометей" выдал рывок 4:12. Этот момент внес нервозность в действия хозяев площадки. Перед четвертой 10-минуткой отрыв между командами составлял всего четыре пункта в пользу "Запорожья".

За пять минут до конца периода гости вышли вперед. На паркете начинались настоящие качели, но в концовке запорожцы начали много ошибаться, а разыгрывающий Илья Сидоров раз за разом наказывал соперником точными бросками.

В итоге в невероятной концовке "Прометей" отстоял преимущество и взял "золото". 30 очков в составе триумфаторов набрал атакующий защитник Рашад Вон.

Игрок "Запорожья" Майк Кеффи по итогам серии плей-офф получил приз лучшего защитника и самого результативного баскетболиста сезона. А Вон стал самым полезным игроком финала.

Суперлига Париматч. Финал, матч №3

Запорожье, ДС Юность

"Запорожье" – "Прометей" 83:88 (28:14, 23:22, 14:55, 18:27)

Счет серии – 0:3

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