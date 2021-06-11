ФБУ хочет изменить лимит на легионеров в Суперлигах Париматч

Федерация баскетбола Украины рассматривает возможность изменить лимит на легионеров в Суперлигах Париматч. Нынешняя формула, при которой в заявку на игру могут быть внесены пять иностранцев, а одновременно на площадке играть три баскетболиста, может быть откорректирована и в женском, и в мужском первенстве.

Такими данными располагает портал Tribuna.com. В мужской Суперлиге могут вернуть формулу 4+1, при которой пять легионеров находятся в заявке на матч, а одновременно быть на площадке могут четверо.

А в женском первенстве планируют ввести формулу 3+1 – четыре баскетболистки с иностранным паспортом в заявке на игру, три из которых могут находиться на площадке одновременно. Существует вероятность, что подобные формулы в мужской и женской лигах введут на два следующих сезона.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мужской Суперлиги Париматч стартовала финальная серия плей-офф. В первом матче "Прометей" уверенно обыграл "Запорожье".