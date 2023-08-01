Сборная Украины в преквалификации к ОИ-2024: определился календарь игр баскетболистов

Стало известно расписание матчей мужской национальной сборной Украины по баскетболу в преквалификации Олимпийских игр. Наша сборная сыграет 12-20 августа в Стамбуле, где соперниками по групповому раунду станут местная сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.

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Расписание матчей в группе С, в которой сыграет Украина:

Суббота, 12 августа

17:00. Украина – Болгария

20:00. Турция – Исландия

Воскресенье, 13 августа

18:00. Исландия – Украина

20:45. Болгария – Турция

Вторник, 15 августа

17:00. Болгария – Исландия

20:00. Турция – Украина

1/2 финала (18 августа)

Финал (20 августа )

Все матчи пройдут на Sinan Erdem Arena в Стамбуле.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а дальше выиграть плей-офф, стартующий с полуфинала. В группе D, матчи которой также пройдут в Стамбуле, сыграют Хорватия, Бельгия, Швеция и Нидерланды.

Только победители преквалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире, который запланирован на следующий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к первому этапу отбора на Олимпиаду-2024 украинские баскетболисты уже провели два спарринга. Под руководством нового главного тренера Виталия Степановского "сине-желтые" сначала проиграли Литве, а затем обыграли шведов.

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