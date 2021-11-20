"Будивельник" победил "Химик" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 20 ноября, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. Киевский "Будивельник" выиграл в гостях у "Химика" (77:72), а в Одессе местный одноименный клуб играет с "Черкаськими Мавпами".

"Химик" лучше провели первую половину и даже имели 11 очков преимущества к большому перерыву, но удержать его не смогли. Химик добавил во второй половине второй четверти, как в защите, так и в нападении, сумев сравнять счет перед большим перерывом. Мощную первую половину у хозяев провел Спенсер, записавший в актив 11 очков. Киевляне на старте матча имели преимущество на подборах, но хуже южненцев процент реализации бросков с игры и больше потерь.

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Хозяева смогли выйти вперед на старте второй половины, после чего пропустили очередной рывок Будивельника. После большого перерыва у киевлян отлично в нападении работали игроки задней линии – Стоктон и Рэндл. Гостям удалось снова оторваться от соперника – на этот раз на 14 очков – но Химик нашел очередной ответ, снова сократив отставание и приблизившись вплотную к сопернику в конце игры.

Догнать киевлян южненцам не суждено: 8 очков Рэндла за последние полторы минуты не позволили Химику сделать камбэк победным. Будивельник, сыграв второй матч недели без Джиана Клавелла, второй раз в сезоне в напряженном противостоянии оказался сильнее Химика — 77:72.

Будивельник 2 декабря на выезде сыграет против Тернополя, а Химик 3 декабря в Слобожанском будет противостоять Прометею.

Химик — Будивельник 72:77 (18:22, 18:14, 15:26, 21:15)

Химик: Джонс 12 + 9 подборов + 4 передачи, Эдвин 11 + 4 подбора + 4 передачи, Антипов 9 + 6 подборов, Рябчук 6 + 3 передачи, Казак 1 - старт, Спенсер 16 + 5 передач, Ковляр 6, Мироненко 6, Моррис 5

Будивельник: Стоктон 15+4 подбора + 3 передачи, Близнец 7+8 подборов, Браун 6, Кобец 5, Гордон 2+9 подборов — старт, Рэндл 24+5 подборов, Конев 11+5 подборов + 2 перехвата, Апшоу 5+5 подборов, Прокопенко 3, Кондраков 0

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Прометей" одержал 14-ю подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Подопечные Ронена Гинзбурга подтвердили статус лидера первенства в домашней встрече с "Днепром", в которой были сильнее – 102:64