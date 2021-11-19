'Прометей' обыграл 'Днепр', забив 100 очков: результаты Суперлиги Windrose 19 ноября

БК "Прометей" одержал 14-ю подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Подопечные Ронена Гинзбурга подтвердили статус лидера первенства в домашней встрече с "Днепром", в которой были сильнее – 102:64.

Стартовые минуты игры прошли в равной борьбе, однако затем хозяева паркета начала уверенно захватывать инициативу. Буквально за половину первой четверти "Прометей" оторвался на девять очков.

Второй период также прошел под диктовку коллектива из Слобожанского. Гости пытались не отпустить далеко соперника, однако в итоги уступили первую половину с двузначным отставанием.

В большом перерыве наставник днепрян Дмитрий Болдаев внес коррективу в игру своих подопечных. Этот тут же дало свой эффект: гости выдали отрезок 14:4 в свою пользу. В этот момент очень кстати для хозяев пришелся точный трехочковый разыгрывающего Лукашова.

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Благодаря этому броску "Прометей" вернул себе инициативу и восстановил отрыв. Решающий период хозяева провели уверенно, не дав сопернику ни единого шанса совершить камбєк.

"Прометей" – "Днепр" – 102:64 (28:19, 27:18, 20:22, 27:5)

В другом матче пятницы "Запорожье" на последней секунды вырвало победу у "Харьковских Соколов".

"Запорожье" – "Харьковские Соколы" – 87:86 (24:26, 26:21, 12:22, 25:17)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Черкаськи Мавпы" и "Будивельник" одержали победы в Суперлиги Windrose.