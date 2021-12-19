Тяжелая победа "Днепра": результаты Суперлиги Windrose 19 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 19 декабря, играются очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. В Южном местный "Химик" обыграл "Днепр" (78:73), "Тернополь" был разгромлен в гостях БК "Запорожье" (53:75), "Одесса" играет дома с "Харьковскими Соколами", а "Прометей" – с "Киев-Баскетом".

Химик принимал Днепр в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Гости лучше провели первую половину. У подопечных Дмитрия Болдаева солидное преимущество еще до большого перерыва за счет эффективного нападения. Днепр набрал 30 очков за четверть, а во время второй десятиминутки преимущество гостей достигало максимальных 18 очков.

Но еще во второй четверти подопечные Виталия Степановского сумели возвратиться в игру. Химик стабилизировал игру в защите, остановив рывок соперника. В третьей десятиминутке южненцы сумели не только приблизиться, но и обогнать не удержавший соперника Днепр. 8 очков Спенсера, дальние попадания и контроль щита позволили Химику провести лучший отрезок матча и выиграть четверть 28:14.

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Решалось в этом матче все в заключительной десятиминутке. Напряженная решающая часть матча получилась нерезультативной. Обменявшись трехочковыми в конце игры команды перешли в затяжную концовку, в которой сильнее оказались хозяева. Сверхважный двухочковый Джонс, вернувший преимущество Химику, нерезультативные атаки Днепра и точные штрафные Спенсера принесли Химику победу.

Южненцы, проигрывая -18 по ходу игры, отыгрались и выиграли матч, удвоив преимущество в сезонной серии с Днепром.

Лучшим игроком стал защитник хозяев Делано Спенсер, набравший 22 очка, записавший в актив 3 подбора и 2 передачи (РЭ 22).

Химик свой следующий матч сыграет уже в следующем году, а Днепр 24 и 28 декабря ждут встречи с Запорожьем и Прометеем.

Химик - Днепр 78:73 (16:30, 18:15, 28:14, 16:14)

Химик: Спенсер 22, Джонс 14+8 подборов, Моррис 8, Ковальщик 5+5 передач, Рябчук 4 — старт, Эдвин 11+6 подборов — 3 потери, Козак 5, Антипов 5+5 подборов, Мироненко 3

Днепр: Павлов 21 + 4 подбора, Санон 16, Крутоус 9, Купер 8 + 7 передач + 5 подборов - 5 потерь, Кравцов 8 + 6 подборов - старт, Загреба 6, Зотов 5, Тимофеенко 0, Шундель 0

Запорожье победил дома Тернополь – 75:53.

Команды начали встречу с низкой результативности, набрав за стартовую четверть всего 17 очков на двоих. При этом хозяева оторвались на 7 очков вперед.

Впрочем, гости с началом второй 10-минутки нивелировали эту разницу рывком 9:0. Казалось, хозяевам будет слишком тяжело второй матч бороться всем. И еще до большого перерыва запорожцы вернули себе преимущество – трехочковый Джозефа установил преимущество в три балла.

Главными лидерами атак запорожцев за это время стали Ясин Джозеф (13 очков) и Эван Максвелл (10). В то же время у игроков гостей очковое достижение распределялось равномернее между всеми.

Третья четверть показала, что у семерки игроков Запорожья еще достаточно сил для борьбы. Хозяева мощно прибавили в атаке, набрав почти столько очков, как за две предыдущие четверти. Удавались как прорывы под кольцо соперника, так и дальние броски. На последних секундах четверти разница уже была 22 очка в пользу хозяев.

Этого запорожцам хватило, чтобы в заключительной 10-минутке уверенно довести поединок до второй за неделю победы ограниченным составом. Главный герой поединка Эван Максвелл даже получил почти 2 минуты отдыха в конце встречи.

Запорожье следующий матч сыграет 24 декабря дома против Днепра. Это будет для команды заключительный поединок года в Суперлиге Windrose. Тернополь в следующий раз в чемпионате будет играть уже после рождественского перерыва.

Запорожье – Тернополь – 75:53 (12:5, 15:19, 26:9, 22:20)

Запорожье: Максвелл 21о+15пд, Мальчевский 18о+9пд, Джозеф 16о+8пд, Френсис 8о+8пд, Титов 6 – старт; Михеев 6, Соколенко.

Тернополь: Фурстингер 6о+9пд, Домаркас 6о+5пд, Бояркин 3о+7пр, Долежай 2, Дашич 2 – старт; Луценко 12о+5пд, Сандул 9о+11пд, Боднар 6, Шиманский 5, Головчик 2, Мисяць.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве "Будивельник" обыграл "Кривбасс" (82:73), а "Черкаськи Мавпы" дома победили "Николаев" (81:71).