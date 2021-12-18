Победа "Мавп" и "Будивельника": результаты Суперлиги Windrose 18 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 18 декабря, играются очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. В Киеве "Будивельник" обыграл "Кривбасс" (82:73), а "Черкаськи Мавпы" дома победили "Николаев" (81:71).

Статус фаворита киевляне начали оправдывать со старта, создав преимущество 10:2 и удерживая его. Кривбасс старался держаться за хозяевами на небольшом расстоянии, но провал в середине второй четверти стоил гостям -19 за три минуты до большого перерыва. Концовку четверти все-таки лучше сыграли игроки Кривбасса, немного отыгравшиеся – 38:27.

Третья четверть прошла в схожем с предыдущим ключе – за минуту до конца Будивельник выигрывал +23, но Кривбасс до перерыва немного сократил отставание – 58:40. На тот момент у Кривбасса была реализация 28% против 56% у Будивельника, что и повлекло за собой такую разницу в счете.

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В последней четверти Кривбасс "прорвало" – команда Слипенчука завоевала 33 балла, сократила отставание до 8-10 очков и держала интригу до конца, уступив 73:82.

Лучшим портным матча стал Майкл Стоктон, который к 18 очкам добавил 15 передач и 4 подбора за 30 минут на площадке.

Следующие матчи команды проведут в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне 22 декабря сыграют с Черкаськими Мавпами-2, а Кривбасс 8 января сойдется с харьковским политехником.

Будивельник - Кривбасс 82:73 (17:12, 21:15, 20:13, 24:33)

Будивельник: Браун 6, Стоктон 18+15 передач, Близнец 5+6 подборов, Апшоу 11+6 подборов, Гордон 24+9 подборов – старт; Рэндл 12, Конев 6, Прокопенко 0, Кобец 0

Кривбасс: Юмипиг 13, Артамонов 17, Попович 1

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