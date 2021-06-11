"Прометей" добыл вторую победу в финале Суперлиги Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу состоялся второй поединок финальной битвы Суперлиги Париматч. "Прометей" на своей площадке в Каменском повторно обыграл гостей из "Запорожья" (79:54), сделав счет в серии 2:0.

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Бесспорно, гости выходили на второй поединок с мыслями о реванше и восстановления равновесия. Именно таким настроением руководствовался лидер запорожцев Майк Кэффи, когда результативно завершал первые атаки команды. Впрочем решимость американца не помогла предоставить соответствующий толчок действиям гостей. Хозяева быстро развернули во всю мощь давление своих атак. Уже на старте преимущество баскетболистов из Каменского снова стала откровенно заметным.

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В итоге Прометей уверенно выиграл стартовую 10-минутку в девять очков. Хозяева заметно переигрывали гостей под щитами и лучше реализовывали атаки. Из за периметра игроки Прометея трижды забили из девяти попыток, зато гости лишь пять раз ошиблись.

Кэффи уже в начале второй четверти первым пересек отметку в 10 набранных очков. Однако его активности было слишком мало, чтобы сдерживать слаженное командное давление Прометея. Поэтому гости продолжили увеличивать преимущество, которое на большой перерыв возросло до 18 очков.

После перерыва баскетболисты из Каменского продолжали контролировать поединок. Незначительное ослабление давления гостей позволило им в третьей 10-минутке лишь на три очка сократить разницу. Лидерами атак запорожцев на эту часть стал Маяускас. Зато в Кэффи прицел сбился. К концу четвертой четверти у него все еще оставалось 10 набранных очков. На заключительные минуты американец уже не выходил, поскольку итог поединка уже не вызывал сомнений.

Поэтому Прометей уверенно удвоил преимущество в серии, сделав еще один весомый шаг к чемпионскому титулу.

У хозяев сразу два игрока сделали дабл-дабл: в Шона Эванса 12 очков и 12 подборов, у Майкла Майерса 11 очков и 14 подборов. Стивенс набрал 13 очков и 8 подборов.

Суперлига Париматч Плей-офф. Финал. Матч №2

11 июня

Каменское. 18:00

Прометей (Каменское) – Запорожье – 79:54 (20:11, 24:15, 13:17, 22:11)

Прометей:

Запорожье:

Счет серии – 2:0

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч между этими командами 9 июня закончился победой "Прометея" со счетом 85:57.

Следующая игра финальной серии пройдет 14 июня на паркете ДС "Юность" в "Запорожье". Напомним, что в 1/2 финале "Прометей" оказался сильнее "Днепра", а "Запорожье" сенсационно одолело "Киев-Баскет".