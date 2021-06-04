"Прометей" обыграл чемпиона и впервые в истории вышел в финал Суперлиги Париматч

"Прометей" одержал домашнюю победу над "Днепром" со счетом 86:79 и впервые в своей истории вышел в финал плей-офф Суперлиги Париматч. Действующие чемпионы уступили своим соперникам по итогу четырех поединков (1:3).

Поединок начался без явного преимущества команд. Во второй половине первой четверти хозяева совершили небольшой рывок. Они разыграли несколько красивых комбинаций, которые точными бросками завершили Липовый, Сидоров и Стефенс. После таймаута "Днепр" начал возвращаться в игру и подбираться к клубу из Каменского.

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Ронен Гинзбург взял своевременную паузу и дал несколько дельных советов своим подопечным. Это практически сразу же принесло плоды, и "Прометей" снова завладел девятиочковым преимуществом. Наиболее ярко на этом отрезке матча себя проявляли Шон Эванс и все тот же Стефенс.

Действующие чемпионы Суперлиги Париматч не собирались сдаваться и оставались в игре благодаря попаданиям Купера, Кравцова и Тимофеенко. Это привело к тому, что первая половина завершилась со счетом 43:36 в пользу "Прометея".

Команды устроили настоящую перестрелку в третьей десятиминутке, набрав 53 очка на двоих. На площадке шла абсолютно равная игра, по результатам которой "Днепру" удалось сократить отставание всего на один балл перед решающим отрезком матча.

Заключительные 10 минут встречи ничем не отличались от того, что происходило на паркете после большого перерыва. Хозяева лидировали, а гости сохраняли шансы на успех благодаря Куперу, который не только точно бросал из-за дуги, но и отдавал результативные передачи.

За 60 секунд до конца "Прометей" выигрывал в три очка и владел мячом, но Лукашов не сумел реализовать "трешку" из угла. Атака "Днепра" получилась неудачной и закончилась перехватом в исполнении Сидорова, а затем и точными попаданиями со штрафных после фола. Этот момент и стал решающим в концовке.

"Прометей" – "Днепр" 86:79 (23:19, 20:17, 26:27, 17:16)

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