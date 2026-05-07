Евросоюз должен отказаться он принципа единогласия, регулирующего принятие большинства его решений, – заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в интервью медиагруппе Funke.

А на заході Фонду Конрада Аденауэра в Берліні він, зокрема, зазначив, що принцип консенсусу може поставити під загрозу власне існування ЄС.

Ще у 2023 році, нагадує DW, за ініціативою тієї ж Німеччини в Євросоюзі було створено "Групу друзів для поліпшення ухвалення рішень у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики".

За даними Ради ЄС, до неї вже належать 12 краін: окрім Німеччини, це Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Словенія, Іспанія та Швеція.

Однак всі "антиконсенсусні" пропозиції цієї групи повинні, знову ж таки, одноголосно схвалити всі 27 держав Євросоюзу…