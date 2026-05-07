По данным Axios, США и Иран вплотную приблизились к подписанию одностраничного меморандума о взаимопонимании — рамочного документа, который должен официально завершить войну и запустить 30-дневный переговорный процесс по ядерной программе, Ормузскому проливу и санкциям. Это ближе к соглашению, чем стороны были с начала войны.

Детали меморандума показательны. Иран обязуется соблюдать мораторий на обогащение урана — предположительно на 12-15 лет, хотя Тегеран предлагал пять, а Вашингтон требовал двадцать. Иран обязуется никогда не создавать ядерное оружие и допускать внезапные инспекции МАГАТЭ. Два источника утверждают, что Иран согласился вывезти высокообогащённый уран из страны — возможно, в США. США в ответ постепенно снимают санкции и размораживают иранские активы. Ормузский пролив открывается поэтапно.

Если это правда — это значительно больше, чем любое из предыдущих соглашений с Тегераном.

Но есть серьезные оговорки. Госсекретарь США Марко Рубио назвал некоторых иранских лидеров "безумными" и выразил сомнение, способны ли они вообще заключить сделку. Белый дом признает, что иранское руководство разделено, и выработать консенсус между фракциями будет непросто. Американцы уже несколько раз в ходе этой войны объявляли о прогрессе — и каждый раз ничем не заканчивалось.

Меморандум — это еще не сделка. Это рамка для переговоров, которые могут зайти в тупик. Если они провалятся, война может возобновиться. Если затянутся — стороны окажутся в подвешенном состоянии, где горячая война формально закончилась, но ничего не разрешено. Именно этого Иран и будет добиваться. И именно этого стоит опасаться больше всего.