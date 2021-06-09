"Прометей" без тренера легко победил "Запорожье" в стартовом матче финала Суперлиги Париматч
"Прометей" разгромил "Запорожье" в первом матче финальной серии Суперлиги Париматч. Поединок закончился победой хозяев площадки со счетом 85:57.
Встреча началась с небольшого преимущества гостей, которые захватили лидерство благодаря хорошей игре в быстрых отрывах и на перехватах. Во второй половине первой четверти клуб из Каменского забросил три трехочковых подряд и догнал своих соперников, а затем и вовсе вышел вперед на последней секунде десятиминутки после отличной работы Майерса под кольцом.
"Прометей", который вынужден выступать в финальной серии без своего главного тренера Ронена Гинзбурга из-за его работы со сборной Чехии, лучше начал вторую четверть. "Запорожье" усилиями Кеффи и Мальчевского до определенного времени не позволяло хозяевам оторваться, но яркий отрезок в исполнении Эванса, Сидорова и других игроков привело к тому, что на перерыв команды ушли с восьмиочковым преимуществом клуба из Каменского.
Перерыв не пошел на пользу гостям, которые продолжили отпускать соперников. "Прометей" поймал кураж и набирал очки в большинстве атак, часто попадая в кольцо с дальней дистанции. Наиболее заметными игроками у хозяев на этом отрезке были Рашад Вон и Вячеслав Петров.
"Запорожье" выглядело разобранным, поэтому особых надежд на камбэк в четвертой десятиминутке у подопечных Валерия Плеханова не было. Клуб из Каменского играл в свое удовольствие и без каких-либо проблем довел дело до победы.
"Прометей" – "Запорожье" 85:57 (21:20, 21:14, 23:9, 20:14)
Расписание трансляций двух следующих матчей серии выглядит следующим образом:
11 июня
Каменское. 18:00
"Прометей" – "Запорожье"
Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ
14 июня
Запорожье. 18:00
"Запорожье" – "Прометей"
Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале "Прометей" оказался сильнее "Днепра", а "Запорожье" сенсационно обыграло "Киев-Баскет".