"Прометей" без тренера легко победил "Запорожье" в стартовом матче финала Суперлиги Париматч

"Прометей" разгромил "Запорожье" в первом матче финальной серии Суперлиги Париматч. Поединок закончился победой хозяев площадки со счетом 85:57.

Встреча началась с небольшого преимущества гостей, которые захватили лидерство благодаря хорошей игре в быстрых отрывах и на перехватах. Во второй половине первой четверти клуб из Каменского забросил три трехочковых подряд и догнал своих соперников, а затем и вовсе вышел вперед на последней секунде десятиминутки после отличной работы Майерса под кольцом.

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"Прометей", который вынужден выступать в финальной серии без своего главного тренера Ронена Гинзбурга из-за его работы со сборной Чехии, лучше начал вторую четверть. "Запорожье" усилиями Кеффи и Мальчевского до определенного времени не позволяло хозяевам оторваться, но яркий отрезок в исполнении Эванса, Сидорова и других игроков привело к тому, что на перерыв команды ушли с восьмиочковым преимуществом клуба из Каменского.

Перерыв не пошел на пользу гостям, которые продолжили отпускать соперников. "Прометей" поймал кураж и набирал очки в большинстве атак, часто попадая в кольцо с дальней дистанции. Наиболее заметными игроками у хозяев на этом отрезке были Рашад Вон и Вячеслав Петров.

"Запорожье" выглядело разобранным, поэтому особых надежд на камбэк в четвертой десятиминутке у подопечных Валерия Плеханова не было. Клуб из Каменского играл в свое удовольствие и без каких-либо проблем довел дело до победы.

"Прометей" – "Запорожье" 85:57 (21:20, 21:14, 23:9, 20:14)

Расписание трансляций двух следующих матчей серии выглядит следующим образом:

11 июня

Каменское. 18:00

"Прометей" – "Запорожье"

Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ

14 июня

Запорожье. 18:00

"Запорожье" – "Прометей"

Трансляция: Obozrevatel, XSport, сайт и YouTube ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале "Прометей" оказался сильнее "Днепра", а "Запорожье" сенсационно обыграло "Киев-Баскет".