"Прометей" обыграл "Днепр" в последней игре года в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 28 декабря, состоялся заключительный поединок уходящего года в Суперлиге. "Днепр" на своей площадке уступил "Прометею" 85:104.

Команды провели две разные, но очень насыщенные и напряженные четверти. Хозяева лучше стартовали, набрав за первую десятиминутку 28 очков. Главным героем первой половины стал Иссуф Санон, еще до большого перерыва набравший 16 очков. Именно он и Ди Джей Купер очень удачно разгоняли быстрое нападение Днепра, которое сработало и позволило хозяевам получить преимущество.

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Но во второй четверти Прометей ответил своим сильным рывком, в результате которого уже команда Ронена Гинзбурга вышла вперед. Гости расстреляли Днепр из-за дуги, забросив за первую половину поражая 11 из 17 трехочковых. После второго тайм-аута от Дмитрия Болдаева во второй четверти Днепр отразился и вернулся в игру. Как результат, после первой половины матча счет был равным - 51:51.

Давать бой чемпиону Днепр, как оказалось, был готов к большому перерыву. Во второй половине матча Прометей добавил в защите, отразился от попыток соперника продолжать играть быстро и очень эффективно использовал свои возможности в нападении.

За игру чемпион Украины реализовал 16 из 30 дальних, выровнял ситуацию под кольцом и после большого перерыва спровоцировал у Днепра больше потерь. Убийственным рывком на старте четвертой четверти команда из Слобожанского поставила точку в этом матче, во второй раз в сезоне очень уверенно победив Днепр - 104:85.

Прометей свой следующий матч в Суперлиге Windrose сыграет 14 января дома против Николаева, а Днепр в этот же день будет дома принимать Будивельник.

Днепр — Прометей 85:104 (29:21, 22:30, 16:24, 18:29)

Днепр: Санон 21 + 7 подборов + 5 передач - 4 потери, Купер 15 + 13 передач + 6 перехватов + 4 подбора, Кравцов 15 + 4 подбора, Павлов 7, Крутоус 7 - старт Тимофеенко 9, Шундель 6, Закурдаев 3, Зот

Прометей: Кеннеди 15 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Сидоров 12, Билан 10 + 7 подборов, Харрисон 7, Липовый 6 — старт, Стефенс 16 + 4 подбора + 3 перехвата, Доу 14, Петров 13 + 4 передачи, Тих 5, Беликов 3, Лукашов 3

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря "Прометей" добыл 21-ю подряд победу. Команда Ронена Гинзбурга в центральной игре дня на своем паркете не без проблем одолела "Харьковских Соколов", занимающих третье место в турнирной таблице, – 90:74.